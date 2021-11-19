Почти 190 тыс рабочих мест создадут в Москве по программе "Индустриальные кварталы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти 190 тыс рабочих мест создадут в столице благодаря программе "Индустриальные кварталы", в рамках которой реорганизуют 40 участков бывших промзон. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он пояснил, что на территории бывших промышленных зон в разных районах столицы появятся кварталы с современными предприятиями, жильем и развитой инфраструктурой, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра отметил, что запланированный объем вложений в проекты превышает 2,9 триллиона рублей. Ожидается, что в будущем поступления в бюджет города составят порядка 450 миллиардов рублей в год.
Он добавил, что 10 участков, которые планируют реорганизовать в рамках программы, расположены на юго-востоке столицы. Еще восемь бывших промзон, которые превратят в индустриальные кварталы, разместились на западе, а семь – на юге. Пять участков реорганизуют в САО, три в Новомосковском административном округе, по два – в ЮЗАО и ВАО, а еще по одному – в ЦАО, СВАО и ЗелАО.
В общей сложности на месте бывших промзон планируют возвести более 11,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
"Проекты позволят создать около 4,2 миллиона квадратных метров современных производственных площадей, а общественно-деловые объекты займут почти 5,6 миллиона квадратных метров", – пояснил Прохоров, добавив, что в рамках программы "Индустриальные кварталы" также предусматривается и строительство жилья: под эти цели запланировано 1,8 миллиона квадратных метров.
Ознакомиться с одобренными проектами решений о комплексном развитии бывших промышленных территорий можно на странице департамента.
Ранее сообщалось, что новый индустриальный квартал построят в Нижегородском районе столицы на территории бывшей промышленной зоны Грайвороново. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, там планируют возвести научно-производственные и общественно-деловые пространства, благодаря которым появятся свыше 400 новых рабочих мест.
"Торги Москвы": в городе проводят комплексное развитие бывших промышленных зон
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