Реорганизация бывшей промзоны Котляково позволит создать почти 3 тыс рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участок территории бывшей промышленной зоны Котляково на юге столицы реорганизуют, реализация проекта позволит создать около 3 тысяч новых рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Благодаря программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Котляково площадью почти 23 гектара будет реорганизован, здесь появятся высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры, в которых будет создано почти три тысячи новых рабочих мест", – заявил Ефимов.
Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составит около 45 миллиардов рублей, при этом новая производственная территория обеспечит поступление в городской бюджет более 4,5 миллиарда рублей в год. Всего инвесторы планируют построить 230 тысяч квадратных метров недвижимости.
"Современные производства и научно-исследовательские центры займут весь этот участок бывшей промзоны в Тарном проезде. Планируемый срок реализации проекта – 11 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории", – пояснил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Ранее сообщалось, что московские власти приняли решение реорганизовать по программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Красный строитель. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет около 35 гектаров.
"Это наш город": в Москве проводится активная реорганизация промзон
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