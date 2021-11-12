Индустриальный квартал построят на территории бывшей промзоны Грайвороново

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Нижегородском районе столицы на территории бывшей промышленной зоны Грайвороново построят индустриальный квартал. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, индустриальный квартал расположится около станции МЦК Новохохловская и одноименной станции МЦД-2.

"Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, превышает 3,7 гектара. В его реорганизацию инвестор вложит 15 миллиардов рублей, ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 миллиарда рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.

Там планируют возвести научно-производственные и общественно-деловые пространства, благодаря которым появятся свыше 400 новых рабочих мест. Общая площадь построек составит 55 тысяч квадратных метров.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, около 40 тысяч "квадратов" выделят под научно-производственную деятельность, а банки, магазины и заведения общепита займут более 15 тысяч квадратных метров.

Прохоров добавил, что особое внимание будет уделено благоустройству и озеленению территорий.

Ранее сообщалось, что московские власти приняли решение реорганизовать по программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Красный строитель. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет около 35 гектаров.