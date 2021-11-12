Индустриальный квартал построят на территории бывшей промзоны Грайвороново

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Нижегородском районе столицы на территории бывшей промышленной зоны Грайвороново построят индустриальный квартал. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, индустриальный квартал расположится около станции МЦК Новохохловская и одноименной станции МЦД-2.
"Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, превышает 3,7 гектара. В его реорганизацию инвестор вложит 15 миллиардов рублей, ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 миллиарда рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.
Там планируют возвести научно-производственные и общественно-деловые пространства, благодаря которым появятся свыше 400 новых рабочих мест. Общая площадь построек составит 55 тысяч квадратных метров.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, около 40 тысяч "квадратов" выделят под научно-производственную деятельность, а банки, магазины и заведения общепита займут более 15 тысяч квадратных метров.
Прохоров добавил, что особое внимание будет уделено благоустройству и озеленению территорий.
Ранее сообщалось, что московские власти приняли решение реорганизовать по программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Красный строитель. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет около 35 гектаров.
"Это наш город": в Москве проводится активная реорганизация промзон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: