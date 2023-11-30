Предновогодняя выставка "В ожидании чуда" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/"Росизо"/С. Христофоров. Зимний спорт ребят. 1937 год.

В столичном музее-заповеднике "Коломенское" 30 ноября откроется предновогодняя выставка "В ожидании чуда". Она разместится во дворце царя Алексея Михайловича. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В экспозиции будут представлены предметы из собрания Государственного музейно-выставочного центра "Росизо", которые объединяют живопись и графику, лаковую миниатюру, резную кость и кружево. Всего будет представлено свыше 100 экспонатов.

Гости выставки смогут рассмотреть переплеты кружева в работах вологодских мастериц. Они напоминают морозные узоры, вырастающие в двухметровые снежинки, которые, символизируя зиму и холод, способны в то же время передать зрителю ощущение тепла.

Такое же свойство объединяет и прочие экспонаты, к примеру, картины художников ХХ века, представленные разными по стилю и технике, но объединенные общей темой.

Экспозиция будет работать до 31 января следующего года.

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