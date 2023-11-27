Музей Транспорта и ВДНХ пригласили москвичей на совместные экскурсии

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Музей Транспорта и ВДНХ пригласили горожан на совместные экскурсии по случаю начала работы катка на площади Промышленности ВДНХ 24 ноября, сообщает пресс-служба Музея транспорта Москвы.

Отмечается, что экскурсия "Новая эра Площади" позволит погрузиться в историю прошлых эпох и оценить изменения, произошедшие на ВДНХ за последние десятилетия. Посетители выставки узнают историю павильонов на площади Промышленности и их современное назначение, какой объект был на месте знаменитой ракеты "Восток", каким будет транспорт будущего и другое.

Экскурсии будут проходить по вторникам и четвергам в 17:00. Экскурсия длится час и 10 минут и начинается от Инфоцентра на площади Промышленности. Стоимость для детей составит 700 рублей, для взрослых – 770 рублей.

Кроме того, был выпущен комбо-билет, с помощью которого можно посетить и выставку, и каток. Уточняется, что для детей от 6 до 14 лет стоимость билета на выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне "Транспорт СССР" составит 450 рублей, для взрослых (с 15 лет) – 720 рублей.

Ранее сообщалось, что серия бесплатных экскурсий с орнитологами впервые пройдет на московских природных территориях в декабре. В рамках программы для горожан подготовили около 40 тематических мероприятий.

Москвичам рассказали о том, как проходят экскурсии по городским клиникам