В рамках познавательных акций "Единый день открытых дверей" в 2023 году около 200 тысяч человек посетили культурные учреждения столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам заммэра, для горожан были организованы лекции, конкурсы, творческие занятия и экскурсии. Самым популярным стал день открытых дверей, прошедший 26 августа. К нему присоединились почти 50 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.