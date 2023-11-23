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23 ноября, 10:30

Культура

Около 200 тысяч человек посетили культурные учреждения столицы

Около 200 тысяч человек посетили культурные учреждения столицы

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В рамках познавательных акций "Единый день открытых дверей" в 2023 году около 200 тысяч человек посетили культурные учреждения столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам заммэра, для горожан были организованы лекции, конкурсы, творческие занятия и экскурсии. Самым популярным стал день открытых дверей, прошедший 26 августа. К нему присоединились почти 50 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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