Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

Коллекции столичных музеев пополнили 33 тысячи новых экспонатов. Это рекордный за последние четыре года результат. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, московские специалисты ведут непрерывную работу по поиску и приобретению уникальных предметов истории. Это скульптуры, живопись, декоративные предметы интерьера и многое другое. Часть раритетов передают в запасники сами жители города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.