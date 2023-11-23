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23 ноября, 07:30

Культура

Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

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Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Коллекции столичных музеев пополнили 33 тысячи новых экспонатов. Это рекордный за последние четыре года результат. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, московские специалисты ведут непрерывную работу по поиску и приобретению уникальных предметов истории. Это скульптуры, живопись, декоративные предметы интерьера и многое другое. Часть раритетов передают в запасники сами жители города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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