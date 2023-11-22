Собянин: доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрация доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина в Москве завершена. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что здание построили в 1900 году в стиле эклектики с элементами модерна. Оно вошло в ансамбль городской усадьбы Н. А. Сумарокова – Н. А. Тюляевой. На сегодняшний день этот дом – объект культурного наследия регионального значения, указал мэр.

Также градоначальник рассказал, что до революции в здании были большие квартиры – каждая занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах – декоративная отделка потолков. Спустя время в доме появилось много перегородок, но специалисты смогли вернуть историческую планировку и декор, добавил Собянин.

По его словам, реставраторы раскрыли вход со стороны главного фасада, восстановили панно с растительным орнаментом, ориентируясь на архивные документы и фотографии, а также воссоздали деревянные окна, привели в порядок кровлю и калитку.

Ранее сообщалось, что на Коптевской улице завершили капитальный ремонт дома 1954 года постройки. Специалисты восстановили фасад здания, а также декоративные элементы, которые со временем значительно износились.

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