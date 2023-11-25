Серия бесплатных экскурсий с орнитологами впервые пройдет в Москве

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Серия бесплатных экскурсий с орнитологами впервые пройдет на столичных природных территориях в декабре. В рамках программы для москвичей подготовили около 40 тематических мероприятий, сообщается на портале мэра и правительства города.

Участники таких прогулок смогут понаблюдать за птицами и узнать о правильной помощи для них зимой. Гости парков увидят пейзажи, погуляют и отдохнут на природе. Им расскажут, какие птицы зимуют в столице. Также специалисты научат москвичей разбираться в орнитофауне городских природных территорий.

На столичных природных территориях можно встретить 270 видов пернатых. Из них около 100 видов являются постоянными жителями города, а почти 20 видов птиц предпочитают Москву для зимовки. В Красную книгу города занесли около 90 видов пернатых.

Ранее специалисты Мосприроды создали карту, которая рассказывает о местах обитания лис на территории столицы. Если жители Москвы встретят хищника, то не следует к нему приближаться, поскольку реакция дикого животного может быть непредсказуемой. Сами лисы не нападают. Также москвичам напомнили, что их нельзя кормить.

В частности, специалисты Мосприроды создали карту, которая рассказывает о местах Москвы, где обитают змеи. Если жители города собираются на прогулку по территориям, где могут находиться змеи, рекомендуется надевать высокую и плотную обувь, отметили в ведомстве. Для минимизации встречи со змеей стоит смотреть под ноги, а в случае столкновения с рептилией не делать резких движений, которые могли бы напугать ее. Специалисты советуют медленно уйти от нее.

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