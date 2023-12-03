Фотовыставка "Инна Чурикова. В театре и в кино" откроется на Арбате с 4 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фотовыставка "Инна Чурикова. В театре и в кино" в честь 80-летия со дня рождения народной артистки СССР будет открыта для москвичей с 4 по 24 декабря на Арбате.

Так, жителям столицы под открытым небом покажут фотографии и фрагменты более 60 ролей актрисы в кинофильмах и спектаклях. Экспозиция будет разделена на две части: на карьеру Чуриковой в театре и кино.

Среди известных театральных ролей Чуриковой: Неле, Беткин, Анна ("Тиль"), Ира ("Три девушки в голубом"), Офелия и Гертруда ("Гамлет") и другие.

В разделе "Инна Чурикова — актриса кино" зрители смогут узнать, как начиналась и развивалась карьера актрисы в этом направлении. Москвичам покажут первые эпизодические роли народной артистки СССР из фильмов "Тучи над Борском", "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Старшая сестра" и других.

В фотовыставке также выставлены фрагменты из других не менее известных фильмов и спектаклей: "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна, "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова, "Мертвые души" Михаила Швейцера, "Курьер" Карена Шахназарова и другие.

Ранее руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин сообщил, что в Доме-музее Марины Цветаевой появился мобильный видеогид для посетителей с нарушениями слуха. При посещении музея гостям с нарушениями слуха бесплатно выдадут планшет с предустановленным гидом.



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