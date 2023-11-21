Мобильный видеогид для людей с нарушениями слуха появился в Доме-музее Цветаевой

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Доме-музее Марины Цветаевой появился мобильный видеогид для посетителей с нарушениями слуха. Об этом сообщил руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

"В видеогиде использованы самые современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей, такое решение впервые реализовано в московском музее", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

При посещении музея гостям с нарушениями слуха бесплатно выдадут планшет с предустановленным гидом. Благодаря видеороликам на русском жестовом языке с субтитрами они могут узнать историю экспонатов.

Экспертом проекта выступила филолог, преподаватель русского жестового языка и экскурсовод Людмила Жадан. Для тех, кто не имеет возможности посетить музей, ее команда сняла онлайн-экскурсию на жестовом языке.

Ранее для москвичей с особенностями здоровья открыли 67 образовательных программ. Обучение будет проходить на базе 12 ведущих вузов, колледжей и образовательных центров столицы. Лица с ОВЗ соискатели смогут получить специальности в сфере услуг, индустрии красоты, востребованной промышленной отрасли, IT.



"Актуальный репортаж": онлайн-курсы для слабослышащих запустили в Москве