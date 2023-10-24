Собянин: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичная команда выиграла на чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Московская сборная завоевала 69 золотых, 24 серебряных и 21 бронзовую награду. По словам мэра, турнир собрал участников из 77 субъектов России. Впервые приехали команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



Состязания прошли в 49 разных компетенциях в сферах промышленности, IT, медицины, образования и других, утончил Собянин.



"В этом году мастерство конкурсантов оценивали больше 200 экспертов, в их числе – крупнейшие работодатели города. Также все участники и гости чемпионата "Абилимпикс" могли обратиться за помощью в трудоустройстве к специалистам московской службы занятости населения", – заявил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что свыше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Участники конструировали роботов, создавали сайты, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях, моделировали одежду и многое другое.

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