Выставка Елены Павловой открылась в Московском музее современного искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Персональная выставка Елены Павловой "Купина. Грани" открылась в Московском музее современного искусства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что состоящая из 10 работ экспозиция раскрывает духовные образы традиционной России через авангардный взгляд художницы на искусство.

На сайте напомнили, что Павлова является автором цикла, который посвящен былинным воительницам, дочерям и супругам русских богатырей. В нынешнюю выставку вошли две работы из этой серии.

Художницу привлек вопрос, как выразить одновременно любовь и силу этих женщин средствами абстрактной живописи. Затем Павлова обратилась к своей трактовке божественного начала в природе и мире людей, говорится в тексте.

Выставка будет открыта до 21 января. Всех желающих ждут по адресу улица Петровка, дом 25.

Ранее в галерее "На Каширке" открылась выставка "Вещи и сны", экспозиция которой демонстрирует, как окружающие нас обычные предметы могут принимать непривычные очертания при помощи воображения.

До этого в столичном музее-заповеднике "Коломенское" открылась предновогодняя выставка "В ожидании чуда". Она разместилась во дворце царя Алексея Михайловича.

Выставка "Небо" откроется в столице 1 декабря