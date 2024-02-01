Режиссер Алексей Герман – младший рассказал, как зрители восприняли киноленту "Воздух"

Кинорежиссер Алексей Герман – младший рассказал, что зрители военной драмы "Воздух" разделились на два лагеря.

Одни отметили, что реалистичная картинка на экране способна эмоционально тронуть. Другие же заявляют, что фильм получился слишком страшным и недостаточно патриотичным, и считают, что в начале войны советская армия не испытывала подобных сложностей в сражениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.