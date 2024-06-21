Посвященные старинным балам мероприятия пройдут в саду имени Баумана

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Посвященные балам XVIII и XIX веков мероприятия пройдут в Москве на основной площадке в саду имени Н. Э. Баумана в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" с 21 по 23 июня. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, 21 июня в 18:00 детская писательница и создательница краеведческого проекта "Город наизнанку" Анна Меньшова прочтет лекцию "Басманный район XVIII века", в рамках которой поделится важностью балов в прошлых веках. Уже в 20:00 на сцене сада выступит оркестр "Русская классика" с концертной программой "Московский бал". Они попробуют с помощью вальсов и мазурок воссоздать атмосферу старинных танцевальных вечеров.

22 июня в 19:30 состоится лекция на природе "Москва Михаила Лермонтова". Посетители узнают, в каких скверах любил гулять поэт и где именно он находил вдохновение. Также москвичам прочтут стихи, написанные им в Москве и за ее пределами.

Жители столицы также могут принять участие в стариной традиции прошлых сезонов фестиваля "Усадьбы Москвы" – почтовой станции "Письма любимым". Так, 21, 22 и 23 июня с 12:00 в саду будет работать импровизированная почта, оформленная в романтическом стиле XIX века. Актеры-почтальоны в исторических костюмах помогут каждому желающему гусиным пером и чернилами написать письмо близким и любимым людям.

Кроме того, 23 июня в 18:00 специалист по истории моды Марьяна Скуратовская в рамках лекции "Женская мода на балах XVIII века" расскажет, как менялась мода танцевальных вечеров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что масштабный сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября. Его площадками станут 21 городская усадьба и 19 загородных. По словам мэра, в фестиваль войдет несколько тематических направлений. Всего запланировано более 2 500 мероприятий.

