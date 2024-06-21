Спортивные тренировки и творческие мастер-классы пройдут в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут спортивные тренировки, творческие мастер-классы и молодежный фестиваль. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 21 июня, в сквере на Лукинской улице в Ново-Переделкине пройдет творческий мастер-класс "Сказка на асфальте". Участники нарисуют стены замка, в башне которого сидит принцесса. Начало занятия запланировали на 16:00. Также в 16:00 в ротонде музея-заповедника "Коломенское" состоится авторский музыкальный мастер-класс детской школы искусств "Родник". Участники изготовят цветочную палитру.

Кроме того, гости фестиваля могут поучаствовать в городском чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага". Соревнования проходят ежедневно с 12:00 до 20:00 на флагманской площадке на Чистопрудном бульваре. По воскресеньям здесь устраивают недельная квалификация. Поучаствовать в игре могут все желающие старше шести лет.

Команда чемпионата ежедневно посещает три окружные площадки. В эти выходные соревнования пройдут в ЮЗАО. Так, 22 июня игры стартуют с 10:00 в Воронцовском парке. На следующий день, 23 июня, игры пройдут сразу в трех местах. Участники чемпионата соберутся на спортивной площадке на Перекопской улице, воркаут-площадке в парке 70-летия Победы и в парке "Сосенки" на Нахимовском проспекте.

Вместе с этим на Чистопрудном бульваре организуют винтажный маркет. В торговых шале представят необычные предметы для интерьера, посуду и статуэтки из фарфора и советский фаянс, бижутерию, монеты, марки, значки и многое другое. С 12:00 до 16:00 23 июня там пройдет конкурс детского рисунка для участников старше шести лет. Ребята нарисуют на школьных досках картину цветными мелками на тему "Пусть всегда будет солнце".

На Никитском бульваре проходит открытая выставка-продажа работ современных художников. В 12:00 22 июня там состоится мастер-класс по макраме. Участники узнают историю этой техники, научатся вязать простые узлы и сделают брелок из ниток.

Благотворительный фонд поддержки детей и укрепления семейных ценностей организует занятие арт-терапией 23 июня. Участники нарисуют бабочек с помощью ладоней. Мастер-класс пройдет с 16:00 до 22:00 в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре.

Более того, 23 июня для москвичей и гостей столицы старше 18 лет организуют тренировки по подготовке к выполнению нормативов ГТО в десяти городских парках. В этот же день на крышах районных центров "Место встречи" проведут занятия по растяжке. Тренировка начнется в 11:45. В 19:00 в парках состоятся тренировки по роллер-спорту. Профессиональные спортсмены научат правильно передвигаться на роликах и выполнять различные комбинации.

В воскресенье организуют занятие на сапах в Мещерском парке и функциональные тренировки, которые проведут в зоне отдыха "Тропарево" и спортивно-развлекательном центре "Строгино Wake Park".

Более того, 23 июня в парке имени Юрия Лужкова пройдет фестиваль творческой молодежи Москвы. На сцене летнего кинотеатра выступят танцевальные коллективы, пройдут мастер-классы и конкурсы. Начало программы назначено на 14:00.

В воскресенье в парке 850-летия Москвы пройдут показательные выступления кинологической службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". На площадке "Питомцы в Москве" в Батайском проезде кинологи-волонтеры продемонстрируют методы подготовки собак-поисковиков.

Ранее стало известно, что 14 июля в Москве на Воробьевых горах состоится третий ежегодный фестиваль транспорта "Ретрорейс". Посетители увидят общественный, специальный и личный транспорт 1980–1990-х годов. Гости посетят экскурсии и купят винтажные вещи на местном рынке.