На Чистопрудном бульваре пройдет детский конкурс по созданию мини-скульптур

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В рамках городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" дети от шести лет приглашены принять участие в конкурсе по созданию мини-скульптур 29 июня с 13:00 на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре, передает портал мэра и правительства столицы.

Дети смогут раскрасить фигурки любимых персонажей сказок и мультфильмов в стиле одного из выдающихся художников прошлого или современности. Победителей определят зрители, они получат подарки и почетные грамоты проекта "Лето в Москве. Все на улицу!".

Кроме того, на маркете заслуженный артист России Андрей Уманец представил множество уникальных товаров с историей, например советские игрушки, новогодние украшения и книги. Он рассказал, что начал увлекаться антиквариатом примерно 15 лет назад, чтобы привнести личный вклад в изучение истории.

"<...> началось все с тоненького старого издания для детей, у которого не было обложки. Никто не знал, как называется эта книжка, но стихотворение из нее все выучили наизусть", – рассказал Уманец.

Винтажный маркет открылся в начале июня. На нем гости могут приобрести разные антикварные вещи, такие как украшения чешского производства середины прошлого века или чугунные фигурки каслинского литья. Свои лучшие экспонаты на этой площадке представляют члены Союза коллекционеров России.

Более чем на 600 площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" для горожан организовали кинопоказы, мастер-классы, танцы и игры 29 и 30 июня. У Большого городского пруда в Зеленограде желающие смогут раскрасить панаму для жаркого лета на мастер-классе "Лето в шляпе". В "Лужниках" для любителей зарядки пройдет занятие "Спортивный импульс", в программу которого войдут упражнения на развитие всех групп мышц.