Директор Театра Российской армии Авимская поучаствовала в "Театральной гостиной"

Фото: Агентство "Москва"/Тимур Исянов

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская приняла участие в мероприятии для любителей театрального искусства "Театральная гостиная", которое состоялось в библиотеке № 22 имени Льва Кассиля, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Приобщение к театральному искусству способно открыть новые возможности для людей всех возрастов. Именно в театре и зрители, и актеры познают, как глубоки могут быть чувства и насколько важно умение любить. Погружайтесь в мир театра, будьте ближе к нему – и ваша жизнь всегда будет полна ярких эмоций и впечатлений", – сказала Авимская.

Она подчеркнула, что театр играет важную роль в формировании общественного сознания, нравственных ценностей и эстетического вкуса.

Для гостей мероприятия выступил хор "Ностальгия", исполнивший лирические композиции, а также лекторы, рассказавшие об истории театра в России. Кроме того, участники встречи приняли участие в обсуждении любимых пьес и театральных постановок.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги театрального проекта "Золотая маска. Послесловие". Мероприятие объединило свыше 30 столичных театров и включило обширную программу. Для участников организовали пять прогулок с экспертами в рамках эксклюзива "Послесловия". Еще одной особенностью проекта стали экскурсии по закулисью.

