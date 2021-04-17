СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета на Кубани

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Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по факту жесткого приземления вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погиб пилот, заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сказала она.

Марковская отметила, что в настоящее время специалисты проводят осмотр места крушения и вертолета, а также изымают техническую документацию и образцы топлива. Также назначен ряд экспертиз.

По данным источника "Интерфакса", разбившийся Ми-2 ранее уже становился участником воздушного происшествия. Так, в 2013 году вертолет данной модели с таким же бортовым номером RA-20977 упал, зацепившись лопастями за провода ЛЭП во время полевых работ. В результате машина получила серьезные повреждения, однако пилот не пострадал.

"Не исключено, что его могли восстановить", – предположил источник.

Информация о жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани появилась днем субботы, 17 апреля. В результате произошедшего погиб пилот. Вероятной причиной происшествия могла стать техническая неисправность, однако рассматриваются и иные версии аварии. Сообщалось, что у летательного аппарата сломаны лопасти и разрушена носовая часть.