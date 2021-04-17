Вертолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае

15:14 (обновлено 17.04.2021 16:21)
Фото: телеграм-канал "Подъём"
Вертолет Ми-2совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, в результате произошедшего погиб пилот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"В результате жесткой посадки вертолета в районе 52 километра автодороги Краснодар – Новороссийск погиб пилот, мужчина 1960 года рождения", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что на месте работают сотрудники служб быстрого реагирования.
Как передает ТАСС, вероятной причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Как сообщил собеседник информагентства из экстренных служб, у летательного аппарата сломаны лопасти и разрушена носовая часть.
Рассматриваются и иные версии аварии.
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская подчеркнула, что будут установлены все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что истребитель Northrop F-5 военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции. Трагедия произошла во время обучающего полета.
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