Вертолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае

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Вертолет Ми-2совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, в результате произошедшего погиб пилот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В результате жесткой посадки вертолета в районе 52 километра автодороги Краснодар – Новороссийск погиб пилот, мужчина 1960 года рождения", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что на месте работают сотрудники служб быстрого реагирования.

Как передает ТАСС, вероятной причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Как сообщил собеседник информагентства из экстренных служб, у летательного аппарата сломаны лопасти и разрушена носовая часть.

Рассматриваются и иные версии аварии.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская подчеркнула, что будут установлены все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что истребитель Northrop F-5 военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции. Трагедия произошла во время обучающего полета.