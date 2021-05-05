Частный самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи

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В ночь на 6 мая на жилой дом в городе Хаттисберг упал небольшой частный самолет, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что к расследованию произошедшего привлекли федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте США. Установить причины пока не удалось.

Ранее пять военных стали жертвами крушения вертолета в Перу. Транспорт выполнял разведывательную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Также сообщалось, что вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot потерпел крушение вблизи Праги. Воздушное судно упало с высоты около 90 метров у населенного пункта Добржиховице. В результате случившегося погибли два человека.