Путин подписал указ о награждении спасших людей из упавшего на Камчатке Ми-8

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Кроноцкого заповедника медалью "За спасение погибавших" за их действия при крушении вертолета Ми-8 в августе прошлого года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, медали удостоены государственный инспектор резервата Алексей Бецелев, участковый государственный инспектор Евгений Денгес, государственные инспекторы Константин Лукашевский и Александр Марандыкин, а также техник Алексей Крутиков.

Ми-8 потерпел крушение в ночь на 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.