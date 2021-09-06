Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег – СМИ

10:47
Фото: ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"/ТАСС/Евгений Денгес
Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, достали из воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Следователи вылетели к месту поднятия воздушного судна для проведения осмотра. В Сети появились фотографии, на которых видно, что у вертолета повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.
На время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета в район Курильского озера не будет туристических полетов.
Ми-8 потерпел крушение в ночь на 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.
На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
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