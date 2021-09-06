Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег – СМИ

Фото: ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"/ТАСС/Евгений Денгес

Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, достали из воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Следователи вылетели к месту поднятия воздушного судна для проведения осмотра. В Сети появились фотографии, на которых видно, что у вертолета повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.

На время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета в район Курильского озера не будет туристических полетов.

Ми-8 потерпел крушение в ночь на 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.