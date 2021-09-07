Бортовой самописец Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, передан на расшифровку

17:18
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В Межгосударственный авиационный комитет передали на расшифровку бортовой самописец вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.
Ми-8 потерпел крушение в ночь на 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.
На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
На Камчатке спасатели подняли на поверхность тело пилота разбившегося Ми-8
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