Бортовой самописец Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, передан на расшифровку

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Межгосударственный авиационный комитет передали на расшифровку бортовой самописец вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

Ми-8 потерпел крушение в ночь на 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.