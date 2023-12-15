Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс

Фото: телеграм-канал "Росавиация"

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Отмечается, что тестовый рейс выполнялся без пассажиров. Его запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара.

Полет был нужен, чтобы проверить все аспекты взаимодействия аэропортовых, диспетчерских, специальных служб, дать оценку их готовности к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов, говорится в тексте.

"Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров – главный приоритет", – подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Рабочую группу создали на базе ведомства. В нее также входят представители Минобороны, Госкорпорации по ОрВД и холдинга "Аэродинамика", которая управляет аэропортом.

Уточняется, что во время ограничения полетов воздушная гавань продолжает свою деятельность, специалисты поддерживают всю инфраструктуру в рабочем состоянии. Каждый день обслуживаются плоскостные сооружения, ответственные службы аэропорта выполняют требования транспортной и авиационной безопасности.

Кроме того, в гавани обновили навигацию для маломобильных пассажиров, вывески, разметку на парковках, навигация обновляется в аэровокзале. Профессиональные навыки сотрудников аэропорта поддерживаются при помощи регулярного обучения, стажировок в открытых для полетов аэропортах, повышения квалификации.

Добавляется, что кабмин РФ при содействии Минтранса выделил краснодарскому аэропорту во время его временного закрытия 1,54 миллиарда рублей в виде субсидий.

"Аэропорт готов в нужные сроки провести всю работу по подготовке к старту регулярного авиасообщения", – заключили в холдинге "Аэродинамика".

Накануне Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции подтвердил, что аэропорт Краснодара может быть открыт. При этом главным критерием при решении вопроса об открытии аэропортов на юге России является обеспечение безопасности пассажиров, подчеркнул глава РФ.

До этого в СМИ сообщалось, что возможность открытия воздушной гавани подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Аэропорт в Краснодаре закрыт почти два года – с 24 февраля 2022. Всего под ограничения на полеты подпали 11 аэропортов юга и центра РФ. Помимо Краснодара, закрыты воздушные гавани Ростова-на-Дону, Воронежа, Симферополя, Белгорода, Курска, Анапы, Брянска, Геленджика, Липецка и Элисты.