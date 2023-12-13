Аэропорт Краснодара может возобновить работу 15 декабря

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Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

По результатам тестового рейса будет принято решение по возможности открытия авиаузла.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил возможность открытия аэропорта Пашковский. Об этом он сообщил телеграм-каналу SHOT.

В свою очередь, источник уточнил, что фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена – осталось несколько моментов, в том числе тестовый полет из Внуково в Пашковский, который в пятницу проведет авиакомпания "Азимут".

Аэропорт в Краснодаре закрыт почти два года – с 24-го февраля 2022. Всего под ограничения на полеты подпали 11 аэропортов юга и центра РФ. Помимо Краснодара, речь идет о воздушных гаванях Ростова-на-Дону, Воронежа, Симферополя, Белгорода, Курска, Анапы, Брянска, Геленджика, Липецка и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.