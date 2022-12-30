Режим ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Анапы продлили до 8 января

Фото: ТАСС/Николай Хижняк

Росавиация продлила до 8 января режим ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Анапы. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале "Аэропорты Юга".

"Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодар и Анапа продлен до 03:45 8 января 2023 года. Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме в качестве южного хаба", – отмечается в публикации.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько рекомендовал авиакомпаниям и аэропортам усилить контроль в период новогодних праздников по ряду мероприятий, связанных с транспортной и авиационной безопасностью.

Он попросил проследить за работой с пассажирами в аэропортах вылета и прилета, особенно в случаях задержки рейса. Также рекомендовано обратить особое внимание на перевозку организованных групп детей и проконтролировать обеспечение перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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