Правительство выделило более 2,6 млрд руб на поддержку аэропортов на юге и в центре РФ

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Российское правительство выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержу аэропортов на юге и в центре страны. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Отмечается, что речь идет об аэропортах в Симферополе, Ростове-на-Дону, Брянске, Курске, Воронеже, Краснодаре, Анапе, Липецке, Белгороде, Геленджике, Элисте, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

В сообщении уточнили, что выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.

В мае этого года правительство РФ выделило почти 2,5 миллиарда рублей на эти же цели. Уточнялось, что эти средства можно будет использовать для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, что позволит аэропортам планировать свое дальнейшее развитие.

Ранее российские авиакомпании начали отменять запланированные перелеты по стране в связи с сокращением субсидий от государства. Субсидирование внутренних рейсов в 2023 году сократили с 9 до 7,5 миллиарда рублей.

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