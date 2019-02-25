Суд выселил старшую из сестер Хачатурян из квартиры бабушки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Старшая из сестер Хачатурян – Крестина – должна выселиться из квартиры бабушки. Такое решение вынес Бутырский суд столицы.

"Удовлетворить исковые требования Лидии Хачатурян, прекратить право пользования Крестиной Хачатурян чужим имуществом", – цитирует Агентство "Москва" судью Татьяну Начинкину.

Осенью бабушка уже выписала из этой квартиры мать девочек Аурелию и ее старшего сына Сергея. В своем иске Лидия Хачатурян заявила, что в обязанности Крестины входила оплата коммунальных платежей еще при живом отце. Якобы деньги от сдачи другой квартиры в Солнцеве приходили ей на карту. А после убийства образовалась задолженность в размере 70 тысяч рублей.

Из СИЗО девушек отпустили в сентябре 2018 года. Им назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, сестрам нельзя без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Убийство произошло 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Девушки признали свою вину, однако утверждают, что на преступление их толкнули действия отца.