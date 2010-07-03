Сестры Хачатурян отказались от наследства

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Адвокат одной из сестер Хачатурян (Марии) заявил, что девушки отказались от любых претензий на наследство убитого ими отца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Все сестры отказались от принятия оставшегося наследства. Официально отказались. Не претендуют ни на квартиру, где жила семья, ни на какие-либо вообще материальные блага, финансовые источники и прочее. Никаких общих дел они не хотят иметь со родственниками со стороны отца", – сказал адвокат Ярослав Пакулин.

В июле 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело 57-летнего мужчины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в убийстве задержали троих дочерей убитого (17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину).

Девушки признали вину. Они заявили, что отец морально их истязал. Было возбуждено уголовное дело, а девушкам предъявили обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц" и взяли их под стражу. В сентябре 2018 года суд отпустил девушек из СИЗО и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Более 20 проведенных экспертиз подтвердили версию о необходимой самообороне.