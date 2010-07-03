Одной из сестер Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Ангелине Хачатурян предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, передает ТАСС.

Как пояснил ее адвокат Алексей Паршин, Следственный комитет инкриминирует его подзащитной совершение преступления по статье об убийстве. При этом указано, что действия девушки были спровоцированы потерпевшим.

Следствие по делу пока не закончено. Предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян планируется 14 июня.

Ранее адвокат старшей сестры Крестины Алексей Липцер сказал, что защита настаивает на прекращении уголовного преследования в связи с ее непричастностью к убийству отца. Ходатайство составили на основании итогов расследования и множества судебных экспертиз.

Трех сестер обвиняют в убийстве 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями нашли 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе.

Девушки признали вину. Сестры объяснили, у них сложились неприязненные отношения с отцом. По их словам, он долгое время морально истязал их.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Хачатуряна были расстройства личности.

В августе суд арестовал их. В сентябре меру пресечения поменяли на запрет определенных действий, девушек освободили в зале суда. Более 20 экспертиз подтвердили версию о необходимой самообороне.