Марии Хачатурян продлили запрет на совершение определенных действий

Фото: Агентство "Москва"

Московский городской суд до 28 октября продлил запрет на совершение определенных действий в отношении младшей из сестер Хачатурян – Марии, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Алексея Липцера, дело младшей из сестер Хачатурян рассматривается отдельно. Девушку признали невменяемой.

Старшим сестрам грозит по 15 лет заключения, а Марию могут отправить на принудительное лечение.

Согласно законодательству, в числе запрещенных действий – выход из дома в определенное время; нахождение в определенных местах; общение с некоторыми лицами.

Ранее стало известно, что материалы о том, что Михаил Хачатурян истязал и насиловал дочерей, выделены в отдельное производство. Законы позволяют посмертное расследование, если на этом будут настаивать родственники.

Дочери убили отца летом прошлого года в доме на Алтуфьевском шоссе. Мария, Крестина и Ангелина сразу признались в преступлении. Они заявили, что отец долгие годы издевался над ними и насиловал. Посмертная экспертиза установила, что у мужчины было расстройство личности.

Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться.

Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее. Сторонниками такой правды являются в первую очередь родственники погибшего Михаила Хачатуряна. Например, его племянник Арсен предоставил редакции mk.ru переписку одной из сестер с его знакомым, которая состоялась за несколько дней до трагедии. Там девушка утверждала: "Скоро настолько все изменится, что ни отец, ни братья не будут лезть в мою жизнь". До этого другая часть переписки одной из девушек стала достоянием общественности. Там Хачатурян писала своему молодому человеку за день до трагедии о том, что у них с сестрами есть два варианта будущего: "Уйти или грохнуть его".

