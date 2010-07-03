Марии Хачатурян продлили запрет на совершение определенных действий

12:06
12:06
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Фото: Агентство "Москва"
Московский городской суд до 28 октября продлил запрет на совершение определенных действий в отношении младшей из сестер Хачатурян – Марии, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Алексея Липцера, дело младшей из сестер Хачатурян рассматривается отдельно. Девушку признали невменяемой.
Старшим сестрам грозит по 15 лет заключения, а Марию могут отправить на принудительное лечение.
Согласно законодательству, в числе запрещенных действий – выход из дома в определенное время; нахождение в определенных местах; общение с некоторыми лицами.
Ранее стало известно, что материалы о том, что Михаил Хачатурян истязал и насиловал дочерей, выделены в отдельное производство. Законы позволяют посмертное расследование, если на этом будут настаивать родственники.
Дочери убили отца летом прошлого года в доме на Алтуфьевском шоссе. Мария, Крестина и Ангелина сразу признались в преступлении. Они заявили, что отец долгие годы издевался над ними и насиловал. Посмертная экспертиза установила, что у мужчины было расстройство личности.
Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться.
Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее. Сторонниками такой правды являются в первую очередь родственники погибшего Михаила Хачатуряна. Например, его племянник Арсен предоставил редакции mk.ru переписку одной из сестер с его знакомым, которая состоялась за несколько дней до трагедии. Там девушка утверждала: "Скоро настолько все изменится, что ни отец, ни братья не будут лезть в мою жизнь". До этого другая часть переписки одной из девушек стала достоянием общественности. Там Хачатурян писала своему молодому человеку за день до трагедии о том, что у них с сестрами есть два варианта будущего: "Уйти или грохнуть его".
В отношении покойного отца сестер Хачатурян начали расследование
Сюжет: Дело сестер Хачатурян
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