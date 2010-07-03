В Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников спецсвязи

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На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел на станции Брянск-Орловский в ночь на 20 сентября. Погибшие были сотрудниками службы, которая специализируется на доставке почтовых отправлений.

После нападения злоумышленники подожгли служебное помещение, пытаясь скрыть улики. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Разбой" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

На месте работают следователи, ведется розыск преступников.

Ранее бармена одного из пабов в центре Москвы приговорили к 8 годам колонии за убийство клиента. Между мужчинами произошел конфликт с потасовкой, в результате которого бармен задушил клиента.