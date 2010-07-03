Двое россиян ограбили ювелирный магазин в Хорватии

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Двое граждан России задержаны за кражу украшений из ювелирного магазина в Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Хорватии.

Инцидент произошел 4 ноября в хорватском городе Сплит на улице Петра Кружича. Как уточняется, трое злоумышленников проникли в ювелирный магазин, разбив стекло. Из здания они похитили украшения на сумму более 200 тысяч евро, после чего скрылись с места преступления.

Преступников нашли и задержали благодаря камерам видеонаблюдения. Злоумышленники подозреваются в подобных кражах на территории Загреба.

Ранее из частного дома в ТиНАО украли три норковые шубы и украшения на миллион рублей. Дом находится в поселении Марушкинское, деревня Крекшино, улица Клубничная. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

