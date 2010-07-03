Из частного дома в Москве украли три норковые шубы и украшения на миллион рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный проник в двухэтажный частный дом в ТиНАО и вынес оттуда три норковые шубы и украшения общей стоимостью в 1 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

В службу "02" поступило сообщение от мужчины о краже из частного дома. Дом находится в поселении Марушкинское, деревня Крекшино, улица Клубничная.

На место прибыли полицейские. Они выяснили, что злоумышленник, отжав окно на первом этаже, проник в двухэтажный частный дом, откуда тайно похитил три норковые шубы и шкатулку с ювелирными изделиями. Материальный ущерб составил более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).

Ранее неизвестный украл из квартиры в Зеленограде ювелирные украшения и деньги на сумму больше 1 миллиона рублей. Это произошло 4 ноября. Злоумышленник, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру.

