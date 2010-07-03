Неизвестный в Москве расплатился за iPhone 11 билетами "банка приколов"

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Покупатель iPhone 11 в салоне связи на Комсомольской площади расплатился билетами "банка приколов", сообщает Агентство "Москва".

С заявлением в полицию обратился продавец-кассир. В МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в столичной чебуречной у 20-летней спортсменки украли iPhone XR. Ущерб составил около 64 тысяч рублей.

До этого мужчина лишился iPhone X после похода в бар Microbe на Покровском бульваре. Также с его банковского счета списали 180 тысяч рублей.