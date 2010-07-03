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Происшествия

10:35

С москвича списали 283 тысячи рублей после ночного тура по барам

происшествия криминал

Фото: depositphotos/Amaviael

Полиция проводит проверку после жалобы москвича на списание с его банковской карты 283 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

27-летний мужчина рассказал, что вечером в субботу, 26 октября, познакомился в баре на Никольской улице с молодым человеком по имени Денис. Позже вдвоем они отправились в барный тур по центральным заведениям столицы.

В воскресенье утром заявитель проснулся в одном из кафе на улице Кузнецкий Мост и обнаружил, что с его банковской карты было списано 283 тысячи рублей.

Подобный случай произошел в Москве 19 октября. Мужчина лишился iPhone X после похода в бар Microbe на Покровском бульваре. Также с его банковского счета списали 180 тысяч рублей.

Пострадавший пришел в ночное заведение в 2:00, а вышел в 7:00. На выходе он не обнаружил телефона в джинсах. Поздно вечером вскрылась и пропажа денег со счета. Общий материальный ущерб потерпевший оценил в 220 тысяч рублей.

До этого девушка из Нидерландов лишилась ювелирных украшений после отдыха в столичном клубе в Спиридоньевском переулке. Как она добиралась из заведения и при каких обстоятельствах пропало имущество, девушка не помнит.

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