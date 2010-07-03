Мужчина лишился iPhone и 180 тысяч рублей после посещения бара в Москве

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Мужчина лишился IPhone X после похода в бар Microbe на Покровском бульваре. Также с его банковского счета списали 180 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 19 октября по адресу: Покровский бульвар, дом 6/20. Пострадавший пришел туда в 2:00, а вышел в 7:00. На выходе он не обнаружил телефона в джинсах.

Поздно вечером вскрылась и пропажа денег со счета. Общий материальный ущерб потерпевший оценил в 220 тысяч рублей.

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