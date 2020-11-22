Пожар в магазине в Нальчике локализовали

Фото: МЧС России

Возгорание в трехэтажном здании магазина в городе Нальчике в Кабардино-Балкарии локализовано. Об этом сообщает ТАСС.

"По состоянию на 21:25 мск пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работает штаб. Для ликвидации последствий происшествия задействованы 70 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Сообщается, что при пожаре никто не пострадал.

О возгорании кровли на здании магазина в Нальчике стало известно вечером воскресенья, 22 ноября. Тогда сообщалось о распространении огня на тысяче квадратных метров. При этом позже пожар перекинулся на два здания, находящихся рядом.

