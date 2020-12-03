Один человек погиб при пожаре в здании онкоцентра в Москве

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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в здании медицинского центра в Мещанском районе столицы, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба МЧС по городу, всего были спасены 27 рабочих. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Отмечается, что здание было закрыто на реконструкцию.

Возгорание произошло утром в четверг, 3 декабря по адресу улица Дурова, дом 26, строение 5. Согласно данным из открытых источников, там располагается один из корпусов Московского международного онкологического центра.