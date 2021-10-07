Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел на складе на западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, на улице Генерала Дорохова произошло возгорание в производственном помещении складов", – говорится в сообщении.

В целях безопасности из помещений эвакуировали около 30 человек. О пострадавших не сообщалось.

В свою очередь, в столичном главке МЧС подтвердили информацию о пожаре, добавив, что в одном из отсеков здания горел строительный мусор на площади 70 квадратных метров. Пожар ликвидирован, добавили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в частном доме престарелых в деревне Летово в ТиНАО. Спасателям сообщили, что из-под кровли двухэтажного здания пансионата шел дым.

Сотрудники МЧС выехали на место и оперативно ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

