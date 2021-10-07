Пожар произошел в выселенном здании в центре Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возгорание произошло в выселенном здании в центре столицы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление пресс-службы городского главка МЧС.
Известно, что пожар возник на улице Покровка.
"По предварительной информации, произошло возгорание в двухэтажном ранее выселенном здании", – подтвердили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты. Причины возгорания на данный момент неизвестны.
О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
По информации источника ТАСС в экстренных службах города, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. При этом произошло обрушение конструкции на площади в 100 квадратных метров, которое может продолжиться.
Ранее пожар произошел в доме престарелых в деревне Летово в ТиНАО. Спасателям сообщили, что из-под кровли двухэтажного здания пансионата шел дым.
Сотрудники МЧС выехали на место и оперативно ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
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