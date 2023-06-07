Возбуждено уголовное дело после гибели ребенка во время пожара на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

По факту гибели ребенка в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Уголовное дело было возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Кроме того, по данным ведомства, в результате случившегося более 8 жильцов были госпитализированы в медучреждения с ожогами различной степени тяжести. В данный момент врачи оказывают им необходимую медпомощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Среди различных версий, в частности, рассматривается неисправность электропроводки.

"Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая", – говорится в сообщении СК.

О пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, в результате которого погиб малолетний мальчик, стало известно рано утром 7 июня. Возгорание произошло на шестом этаже дома.

Установление обстоятельств и причин произошедшего находится под контролем Гагаринской межрайонной прокуратуры.