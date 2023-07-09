Ребенок погиб при падении с десятого этажа дома на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Из окна квартиры на десятом этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту выпал 7-летний ребенок, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что мальчик 2015 года рождения погиб на месте от полученных при падении с высоты травм. В момент происшествия ребенок находился в квартире с мамой.

В настоящее время по факту случившегося следователи проводят проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже на улице Большой Черкизовской в Москве. По предварительным данным, он упал, оперевшись на москитную сетку.

В результате инцидента мальчика госпитализировали. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

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