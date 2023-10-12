Подозреваемого в убийстве 14-летней сестры уфимца обвинили в ее изнасиловании

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Уфе 21-летнему местному жителю предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Башкортостану.

Следствие установило, что обвиняемый с 9 на 10 октября находился у себя дома в состоянии наркотического опьянения. Воспользовавшись отсутствием матери, он изнасиловал свою 14-летнюю сестру, а затем задушил ее. Далее он спрятал тело несовершеннолетней в комнате.

Когда мать вернулась домой и легла спать, он перепрятал тело сестры в багажник автомобиля своей матери и попытался избавиться от трупа. Однако 21-летней уфимец не смог найти нужное место и бросил автомобиль. Утром мать не нашла дочь дома и обратилась в полицию, однако сама вскоре нашла тело девочки.

Оперативники, криминалисты и следователи установили причастность к преступлению брата погибшей. Далее обвиняемый был задержан – он скрывался на чердаке в одном из многоквартирных домов возле своего места жительства.

"В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются члены семьи и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему", – уточняют в пресс-службе.

Уфимца обвиняют по статьям 105 ("Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера") и 132 УК РФ ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней").

Орджоникидзевским районным судом города Уфы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в расчленении женщины на северо-западе Москвы. По данным следствия, 11 октября в ванной комнате квартиры дома в Южном Тушине нашли расфасованные по пакетам части женского тела.