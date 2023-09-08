СК попросит арестовать обвиняемого в растлении троих детей в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК просит суд арестовать мужчину, которого обвиняют в изнасиловании, совершенном над тремя детьми на юго-западе Москвы. Об этом рассказали в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

По информации следователей, 6 сентября мужчина изнасиловал незнакомую девочку, а также совершил развратные действия в отношении еще двоих детей. Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска был обнаружен и задержан 29-летний гражданин. СК завел уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и по части 3 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия").

Сейчас с ним проводят следственные мероприятия, а СК предъявил ему обвинение.

Следователи будут ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



"Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый находился на территории столичного региона с нарушением миграционного законодательства", – добавили в ведомстве.

Ранее в июле сообщалось, что Следственный комитет по Москве возбудил дело против 37-летнего мужчины и 20-летней девушки, которые совратили 13-летнюю девочку в подвале дома на севере столицы. Задержанного мужчину также проверяют на причастность к совершению подобных преступлений ранее.

"Московский патруль": подмосковный суд вынес приговор убийце 5-летней девочки



