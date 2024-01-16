В Москве задержали совершавшего развратные действия в отношении несовершеннолетней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы правоохранители задержали мужчину 1996 года рождения, который, по версии следствия, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса РФ.

"Фигурант в период с ноября 2023 года по январь 2024 года <...> путем переписки в одном из мессенджеров совершал развратные действия в отношении ранее знакомой девочки 2010 года рождения", – говорится в публикации.

Мать девочки узнала о происходящем и обратилась за помощью в полицию. Мужчину оперативно задержали. Специалисты проверят, причастен ли он к другим подобным преступлениям.

Следствие намерено просить суд заключить подозреваемого под стражу.

Ранее был задержан 29-летний мужчина, который совершил развратные действия в отношении троих детей на юго-западе Москвы. Столичный главк Следственного комитета РФ завел уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и по части 3 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия"). Следователи ходатайствовали об аресте мужчины.



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