Неизвестный убил супружескую пару в частном доме и скрылся

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Неизвестный убил супружескую пару в частном доме под Пермью. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в субботу, 23 декабря, в дом к супружеской паре в пермском поселке Октябрьский пришел неизвестный, убил хозяев жилища и скрылся.

По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений).

В социальных сетях пишут, что погибшими оказались лесник и его жена.

Уточняется, что доклад о ходе расследования дела направят главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на улице Айвазовского в Москве. По данным следователей, инцидент произошел 23 декабря. Указывается, что 45-летний мужчина в ходе конфликта вытолкнул из окна жилого дома малознакомую 22-летнюю девушку. Потерпевшая упала с высоты пятого этажа, ее госпитализировали.