Зарезавший 25-летнюю девушку в центре Москвы признался в еще одном убийстве

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Мужчина, который в ходе ссоры в квартире в центре Москвы причинил смертельные ножевые ранения 25-летней девушке, признался в еще одном убийстве в столичной гостинице. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Сообщается, что в ходе расследования убийства девушки в центре Москвы, было установлено, что подозреваемый совершил еще одно убийство – в гостинице на востоке Москвы.

В прокуратуре добавили, что в ближайшее время подозреваемому мужчине будет предъявлено обвинение. Суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц») находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что ночью 23 декабря 2023 года 37-летний мужчина в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в Москве в ходе ссоры нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После произошедшего мужчина также нанес себе ножом телесные повреждения.