Ранее судимый мужчина зарезал собственную мать в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пьяный мужчина 1968 года рождения нанес собственной матери ножевые ранения, в результате чего она скончалась на месте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина ранее уже был судим. Инцидент произошел в квартире жилого дома в Студеном проезде.

Злоумышленника задержали, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в телеграм-канале столичного Следственного комитета, в квартире было найдено тело пожилой женщины 1946 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Мужчина, который зарезал свою мать, был судим за совершение аналогичного преступления, добавили в СК.

"Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно, что житель Петербурга Максим Якубов получил 19,5 года тюрьмы за убийство дочери и гражданской жены. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. В 2020 году в квартире на проспекте Кузнецова Якубов он избил сожительницу и бросил их годовалую дочь на кафельный пол, в результате чего девочка погибла.

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